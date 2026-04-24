午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４２５、値下がり銘柄数は１０７７、変わらずは６６銘柄だった。業種別では３３業種中１４業種が上昇。値上がり上位に海運、非鉄金属、鉱業、食料など。値下がりで目立つのはその他製品、サービス、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS