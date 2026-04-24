デジタルプラスは３日ぶりに反発している。この日、同社グループが運営する「デジタルギフト」が、自治体が実施する広範な対象者に向けた物価高対応の給付事業のスキームにおいて、受け取り手段の一つとして提供されることになったと発表しており、好材料視されている。なお、実施主体や給付内容などの詳細については、関係各所の公表タイミングにあわせて、改めて開示するとしている。 出所：MINKABU PRESS