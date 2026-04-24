香港映画『Weeds on Fire（英題）』が、『最初の半歩』の邦題で8月21日よりシネマート新宿、Strangerほかにて全国順次公開されることが決定した。 参考：“トワウォ”のスタッフ・キャストが再集結『ヒット・エンド・ファン！臨時決闘』4月3日公開 本作は、『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』で十二少（サップイー）役を演じたトニー・ウーの俳優デビュー作。香港野球代