痛風は一度の発作で終わるとは限らず、適切に対処しない場合には他の関節へと広がることがあります。症状の進行によって生活への影響も大きくなるため注意が必要です。本章では、発作が広がるパターンや慢性化によるリスク、全身への影響について解説し、早期対応の重要性を理解できる内容をお届けします。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人