閃輝暗点が現れた瞬間から、その後の対応が症状の経過に影響を与えることがあります。発症中の安全な行動、頭痛への移行を見据えた薬の使い方、そして発生頻度を減らすための予防策まで、段階ごとにできることがあります。この章では、閃輝暗点のさまざまな場面での具体的な対処法をご紹介します。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳