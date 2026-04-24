マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督が自身の去就に関して焦っていないことを強調している。スポーツメディア『ESPN』が伝えている。今年1月にルベン・アモリム前監督の解任を受け、今季終了までの契約で古巣マンチェスター・ユナイテッドの指揮官に就任したキャリック監督。就任以降はプレミアリーグ12試合を指揮し、8勝2分け2敗の好成績に導きチームはチャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の3位に位置し