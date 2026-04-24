【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NiziUが、4月25日18時30分から放送されるフジテレビ系『新しいカギ』に出演。チョコレートプラネット長田庄平の母校で開催された、大規模な「学校かくれんぼ」にメンバーが参戦した。 ■「今回は難易度高いぞ！」（RIKU）「最後まで隠れ切ってやる！」（MAYUKA＆NINA） カギメンバーが学校内の至るところに隠れ、全校生徒とかくれんぼ対決を行う大人気企画「学校