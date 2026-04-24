24日10時現在の日経平均株価は前日比378.66円（0.64％）高の5万9518.89円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は425、値下がりは1077、変わらずは66と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を95.34円押し上げている。次いでイビデン が85.82円、ＳＢＧ が54.71円、東エレク が49.28円、ＴＤＫ が39.72円と続く。 マイナス寄与度は26.6円の押