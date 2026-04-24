台湾メディアの自由時報は23日、台湾の蔡英文（ツァイ・インウェン）前総統の全文日本語の投稿に日本から感動の声が上がっていることを伝えた。20日に三陸沖でマグニチュード（M）7．7の地震が発生したことを受け、蔡氏はSNS・Threads（スレッズ）に全文日本語で以下のようなメッセージを投稿した。「今回の地震は、我々台湾の人々にとっても東日本大震災の記憶を呼び起こすものでした。この数日間、台湾中が日本にいる家族や友人