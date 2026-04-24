小林製薬の冷却シートブランド『熱さまシート』が、4月25日、26日に幕張メッセで開催される「ニコニコ超会議2026」に初めてブース出展する。ブース名は「熱さまシートひんやり道場」。「熱狂を、冷静なスコアに変えろ。」をコンセプトに掲げ、発熱時だけでなく、ゲームや勉強、創作活動に打ち込む場面での新たな使い方を提案する。【写真】めっちゃ楽しそう！コスプレや盆踊り…『ニコニコ超会議』の様子長年、『熱さまシート