タレントの丸山礼とモデルのミチが、24日からスタートするファッションブランド「CITEN（シテン）」の2026年夏のプロモーションに登場。プライベートでも仲が良く、“芸能界の家族”と話す2人が、互いをカメラで撮り合いながらベストショットを披露した。【写真多数】さまざまな表情をみせる丸山礼今回の撮影は、それぞれがカメラを持参。同じ空間の中で過ごす時間や距離感から、何気ない仕草や視線を切り取り、爽やかで夏らし