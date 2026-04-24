ファミリーマートは24日、ゲーム『ぽこ あ ポケモン』とコラボしたキャンペーンを28日から全国の約1万6400店舗にて実施することを発表した。「ポケモンたちとファミマであそぼ」をテーマに、メタモンとピカチュウをデザインしたフラッペをはじめとするオリジナル商品を発売するほか、対象商品のご購入でオリジナルキーホルダーがもらえる。【写真】美味しそう！メタモンのわらび餅＆ピカチュウのロールケーキなどキャンペーン