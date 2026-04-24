イスラエルとレバノンは高官協議を行い、17日に発効した停戦期間を3週間延長することで合意しました。トランプ大統領「両国は強く団結しており、平和の実現に向け大きなチャンスだ」イスラエルとレバノンの駐米大使は、アメリカの仲介のもと、ホワイトハウスで14日以来、2度目の直接交渉を行いました。協議の終了後、トランプ大統領はイスラエルとレバノンが停戦を3週間延長したことを明らかにしたうえで、この期間にホワイトハウ