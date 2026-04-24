自民党の資産運用立国議員連盟（会長・岸田元首相）は２３日、政府への提言案をまとめた。個人型確定拠出年金「ｉＤｅＣｏ（イデコ）」について、５０歳以上を対象に追加拠出枠を設けることなどを盛り込んだ。イデコは加入者が投資信託や保険商品に投資をする個人型年金で、掛け金が所得控除の対象となるなど、税制優遇が設けられている。今年１２月には制度が拡充され、月額掛け金の上限が引き上げられる予定だ。提言案では