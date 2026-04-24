アメリカ軍が備蓄する弾薬をめぐり、イラン攻撃での大量使用により、台湾有事への対応に影響を与える可能性があるとの指摘がトランプ政権内で出ていると報じられました。ウォール・ストリート・ジャーナルは23日、アメリカ政府関係者の話として、イラン攻撃で巡航ミサイルなどの大量の弾薬を使用したため、備蓄の補充に最大で6年間を要する可能性があり、台湾防衛の作戦計画を修正するべきかが政権内で議論され始めたと報じました