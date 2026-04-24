【リトルナイトメア VR Altered Echoes】 4月24日 発売 価格：2,970円（税込）（ダウンロード専売） 目の前は薄暗い部屋で、見上げれば天井は遥か上にある。テーブルの脚が柱のようにそびえ、なんでもないはずの家具が威圧的に迫ってくる。世界のすべてが自分より大きくて、それだけで少し怖かったような「子供のころの恐怖」を覚えているだろうか。 バンダイナム