【Hard Edge - War Zone】 2026年内 発売予定 価格：未定 プレイ人数：オフライン時 1人、オンライン時 1～8人 サン電子は、同社のゲームブランド「SUNSOFT（サンソフト）」よりWindows用リアルタイム戦術カードバトル「Hard Edge - War Zone」を2026年内にSteamにて発売する。価格は未定。 本作は、3DアクションアドベンチャーゲӦ