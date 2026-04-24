Photo: 田中宏和 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。名刺交換のとき、だらしなく伸びた爪を見てしまうと、ちょっとガッカリしますよね。ましてや、黒い爪垢がたまっていたりしたら、信頼感に影響しかねないレベルだと言えるでしょう。大抵の爪切りには爪ヤスリも付けられていますが、パチンと切って終わりにしちゃっていませんか？明治創業、燕三