ラッシングが受けた死球は報復？韓国紙伝えた仲介者の言葉米大リーグ、ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が23日（日本時間24日）の敵地ジャイアンツ戦で受けた死球に、韓国が騒然としている。21日（同22日）の試合で本塁クロスプレーが発生した際に、突入したランナーのイ・ジョンフ外野手が負傷したことへの“報復”という見方があるのだ。韓国メディア「MKスポーツ」は24日「イ・ジョンフと誤解は解けたはずなのに？