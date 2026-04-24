お祭りやフェスは、屋台を見て食べ歩いたり、ステージを見て回ったりするのが醍醐味ですよね。ある年のゴールデンウイーク、筆者は酒飲み仲間たちと大きなフェスに繰り出しました。どんなステージがあるのかリサーチして当日を迎えた私たちですが、結果的にたった一つのステージすら見ることができませんでした。 フェスへ 私の住む街では毎年ゴールデンウイークに大き