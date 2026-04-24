ゴールデンウィークの天気と気温の予想です。29日(水・昭和の日)は沖縄や九州、関東で雨が降るでしょう。2日(土)は広く晴れて、お出かけ日和になりそうです。3日(日・憲法記念日)から6日(水・振替休日)は西日本や東日本を中心に雨の降る所が多くなるでしょう。29日(水・昭和の日)は沖縄や九州、関東で雨25日(土)は、北海道から九州にかけてはおおむね晴れて、お出かけ日和の所が多いでしょう。沖縄は雲が多く、一時的に雨が降りそ