Nintendo Switch2ソフト『ぽこ あ ポケモン』のポケモンたちが、ファミリーマートにやってきます♪（写真）【ファミマ×ぽこ あ ポケモン】オリジナルグッズ＆新商品2026年4月28日（火）より、全国のファミリーマート約16,400店舗にて始まる『ぽこ あ ポケモン』キャンペーン。とってもおいしいオリジナル商品から、対象商品を買うともらえるオリジナルグッズまで。今回は気になる内容をチラ見せします！ファミマで！『ぽこ あ ポ