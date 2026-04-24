フィギュアスケート女子トリノ五輪４位入賞・村主章枝さん（４５）が最新ショットを公開した。村主さんは２４日までに自身のインスタグラムを更新し、「新しい友達」とぬいぐるみを持った姿をアップした。巻き髪にブラックの服でドレスアップ。現役時代からガラリと雰囲気を変え、フォロワーは「うわっ！カワイイ」「グー！！」「お綺麗です」「すげぇー良い女」「Ｎｉｃｅです！！」「よりキレイになりましたね」「こんな可