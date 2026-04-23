とちぎテレビ 日光市の電子機器加工会社が開発した、超小型人工衛星をのせたロケットが２３日、ニュージーランドで打ち上げられ、関係者が配信された映像を市内の工場で見守りました。 超小型人工衛星を開発したのは、日光市根室に本社工場がある大日光・エンジニアリングです。この衛生は「Ｍｏｎｏ－Ｎｉｋｋｏ」と名づけられ、バッテリーの劣化具合や異常を自動で検知して解析する技術を、宇