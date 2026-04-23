とちぎテレビ 鹿沼市のふるさと納税に特別な返礼品が登場しました。市内で開発されたフォーミュラカーで、寄付額は３千万円を超えます。 新たに鹿沼市のふるさと納税の返礼品になるのが、純国産の入門フォーミュラカー「ＭＥＦ」です。市内に本社と工場を置き、レース車両や競技用の車両パーツの開発・製造などを手がけるイケヤフォーミュラなどが、およそ４年かけて開発しま