とちぎテレビ 宇都宮市は２３日、物価高騰を受けた家計の負担軽減策で現金５０００円の給付を予定通り５月末に開始し、これと合わせて飲食店などで使えるクーポンをキャンペーンを実施すると発表しました。 この「宮の家計応援給付金」は物価高騰への対応として国の臨時交付金を活用して現金５０００円を全ての市民に給付するものです。 マイナンバー制度の公金受け取り口座を登録している人から予定