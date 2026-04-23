とちぎテレビ アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議再開への期待感から２２日の東京株式市場日経平均株価は一時、史上初めて６万円を超えました。その一方で中東情勢の悪化による影響は県内でも多方面に出ていて栃木県は２３日、関係者を集めて初の会議を開きました。 日経平均株価は取引開始直後に史上初めて一時６万円を超え２０２５年１０月に５万円を突破してから半年での大台塗り替えとなりました。アメリカとイ