とちぎテレビ 栃木県警は２３日、勤務している県立高校の教室に小型カメラを設置し、女性の下着姿を撮影したとして、盗撮の疑いで常勤講師の３７歳の男を逮捕しました。 性的姿態撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、栃木市柳橋町に住む常勤講師、小林亮介容疑者（３７）です。 警察によりますと小林容疑者は４月７日ごろから１６日ごろまでの間、県内の県立高校の教室の机の物入れに設置した小型カメラで着替えをす