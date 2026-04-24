とちぎテレビ 栃木県内で４月１９日までの１週間に報告された感染症の状況が発表されました。警報や注意報レベルとなっている感染症はありません。 県内の定点医療機関で４月１３日から１９日までの間に報告されたインフルエンザの感染者数は３４人で、前の週から２３人減りました。 ひとつの医療機関あたりでは０．７２人です。 新型コロナウイルスの感染者の数は２１人で前の週から１７人減りました。 ひとつの医