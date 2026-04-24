オイシックス・ラ・大地は7月1日付で社名を「オイシックス株式会社」に変更する。2000年創業時の名称で、6月25日の定時株主総会で正式な承認を得る予定。同社は17年、競合の「大地を守る会」と経営統合し、「オイシックスドット大地株式会社」に変更。18年に「らでぃっしゅぼーや」と経営統合し、現在の名称に変更した。24年にはシダックスを子会社化して事業領域をBtoBに拡大。4月11日現在、29の子会社・関連会社を擁する企