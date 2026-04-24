政府は24日、2026年版の中小企業白書と小規模企業白書を閣議決定した。日本経済の成長には雇用の7割を占める中小企業の賃上げが重要だと指摘。リスクを取った成長投資や合併・買収で「稼ぐ力」を強化し、賃上げ原資を確保することが必要だとした。25年春闘で中小企業の賃上げ率は4.65％となり、約30年ぶりの水準だった前年を上回った。利益など付加価値に占める人件費の割合を示す「労働分配率」は8割近い水準に達し、大企業と