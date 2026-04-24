タレントでレースクイーンとしても活動する安西茉莉（34）が24日までに自身のインスタグラムを更新。“ミニスカ富士山ショット”を披露した。「富士山とレースクイーンは日本の宝ですよねモーターファンフェスタギャルパラ春祭りに出演しました」と19日に静岡・富士スピードウェイで開催されたイベントに参加したことを報告。富士山を背景にした赤と白のミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「5/3,4は同じ富士スピ