4月24日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ きょうの天気 現在、熊本市や県北部、天草地方などは日差しが出ていますが、この晴れ間は午前中が中心で、午後になると北部を含め県内全域で雨が降りやすくなる見込みです。洗濯物は早めに取り込んでください。人吉など球磨地方は、朝から雨が降っていて、一日を通してくもりや雨のぐずついた天気となりそうです。 週末・来週