鹿児島支局長毛利雅史定番のショウガ焼きやしゃぶしゃぶ、煮込み――。畜産王国・鹿児島に着任して以来、豚肉の食べ方にしばしば思いを巡らせている。外食時も、「豚」につい反応してしまう。「試行錯誤して」たどり着いた深みのある甘辛い味鹿児島市中心部の天文館にある「さつま酒飯店和総（わそう）」で最初に注文したのも「豚なんこつ味噌（みそ）煮」（８９０円）だった。豚軟骨を芋焼酎、水とともに圧力鍋で５０分ほ