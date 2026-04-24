南海電鉄が運行を開始した観光列車「GRAN天空」＝24日午前、大阪市の南海電鉄難波駅南海電気鉄道は24日、大阪と世界遺産・高野山を結ぶ観光列車「GRAN（グラン）天空」の運行を開始した。3月に定期運行を終えた「天空」の後継車両で、約100年ぶりに車内サービスとして食事も提供。訪日客を含め、観光客需要を幅広く取り込む考えだ。定員は70人で、午前と午後の1日2往復。区間は難波駅から、高野山ケーブルカーに乗り換えること