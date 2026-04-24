女優・のん（32）が24日までに自身のインスタグラムを更新。豪華メンバーでのオフショットを公開した。「古市コータローさん、ウエノコウジさん、古市健太さんとやばすぎなバンドを結成しました」と書き出したのん。豪華なバンドメンバーとの集合写真をアップした。「のん&The tears of knight」とつづって「今日のリハも、私は大興奮」と振り返り、「日本ではアラバキで初演奏です。来てね」と添えた。ファンからは「