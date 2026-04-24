ガールズグループmoxymill（モクシーマイル）のMOMOKAこと兼清萌々香（25）が23日、自身のインスタグラムを更新。同グループを5月31日のラストライブ限りで卒業することを発表した。◇◇◇以下は発表全文大切なご報告があります。5月31日をもって私、MOMOKAはmoxymillを卒業します。オーディションを経て、メンバーとなり経験した事のない大きなステージでデビュー出来たことあの景色、あの時の気持ちは忘れられ