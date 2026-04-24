山崎賢人は自分の気持ちに正直に独自の道を進んできたphoto by Manabu Takahashi山崎賢人 インタビュー後編【デビュー14連勝も先立つ不安】大学までバレーボールに打ち込んだのち、競輪ファンから競輪学校（現日本競輪選手養成所）に入った山崎賢人（長崎・111期）。競輪学校では「消灯時間も含めて分刻みで全部やることが決まっていて、それが一番きつかった」というが、練習には充実感を覚えていた。「自転車を始めた当時