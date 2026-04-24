2024年10月、世界選手権のケイリンで優勝を果たした山崎賢人山崎賢人 インタビュー前編【忘れられない景色】山崎賢人（長崎・111期）には忘れられない光景がある。それは2024年10月の世界選手権でアルカンシェル（※）を獲得し、表彰台に上った時に見た景色だ。※自転車競技の世界選手権で優勝者に贈られる虹色のジャージ「周りを見たら、スタッフの方々も含めて、ナショナルチームのほぼ全員がバーッと並んで、すごく喜んでくれ