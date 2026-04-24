年金を初めて受け取った際、源泉徴収や特別徴収により想定よりも金額が少なく感じる場合があります。老後の生活費を考えるうえで、年金の手取りはどれくらい少なくなるのか、差し引かれている金額の内訳はどこで確認できるかを知っておくことが大切です。 今回は、公的年金から差し引かれる項目や手取り額の求め方、年金受給者で確定申告が必要なケースなどについてご紹介します。 公的年金は源泉徴収や特別