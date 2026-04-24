高市政権は、今国会中の皇室典範改正に意欲を見せている。主要2案の論点は「旧宮家の養子案」と「女性宮家創設の案」。皇室史に詳しい島田裕巳さんは「そのうち養子案については、日本国憲法の第14条に抵触する危険性がある。不思議なことに、そのことはほとんど議論されていない」という――。写真提供＝共同通信社春の園遊会に臨まれる愛子さま＝2026年4月17日、東京・元赤坂の赤坂御苑（代表撮影） - 写真提供＝共同通信社■戦