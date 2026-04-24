◇米女子ゴルフツアーシェブロン選手権第1日（2026年4月23日米テキサス州メモリアルパークGC＝6811ヤード、パー72）今季メジャー第1戦の第1ラウンドが行われ、吉田優利（26＝エプソン）が5バーディー、1ボギーの4アンダー68で回り、日本勢最上位の4位で発進した。首位とは3打差。神谷そら（23＝郵船ロジスティクス）が3アンダー69で回り、4打差の8位につけた。馬場咲希（20＝サントリー）は2アンダー70で18位。勝みな