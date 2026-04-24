いもせんべい蜜状にした砂糖を塗り、ゴマをまぶして焼いたせんべいは、薄く、かじるとパリッと小気味のよい音が響く。サツマイモのほのかな甘さが口いっぱいに広がり、袋に伸ばす手が止まらない。小江戸・川越を訪れる外国人にも人気サツマイモを原料にするいもせんべいは日露戦争（１９０４〜０５年）の頃に現れたとされ、出征した兵士の慰問袋にも入っていたというほど親しまれていた。川越市の菓子店「東洋堂」は、１９０２