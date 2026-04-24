◇女子ゴルフSanrioSmileGolfTournament最終日（2026年4月23日千葉県グレートアイランド倶楽部＝6147ヤード、パー72）女子ツアーへの登竜門マイナビ・ネクスト・ヒロイン・ツアーの今季第4戦の最終ラウンドが行われ、単独首位で出た森本天（はるか、23）が68で回り、通算9アンダーで逃げ切り、ツアー2勝目を挙げた。2日間大会での9アンダーはツアー最少スコアのタイ記録。森本は「嬉しいです。みんなも伸ばすと