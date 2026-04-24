東京・文京区の「東京ドームシティ」で24歳の女性従業員がアトラクションに体を挟まれ死亡した事故で、女性の死因は外傷性ショックだったことが分かりました。今月21日、「東京ドームシティ」のアトラクション「フライングバルーン」で従業員の上村妃奈さん（24）が支柱の点検をしていたところ、支柱の最上部から落下してきた座席に挟まれ、死亡しました。捜査関係者によりますと、司法解剖の結果、上村さんの死因は外傷性ショック