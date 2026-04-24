タレントの藤岡理佐（31）が24日、Xを更新。YouTubeチャンネル「ボートレース尼崎」で共演するお笑いコンビ、ブラックマヨネーズの吉田敬（52）の名前を間違えたとして“謝罪”した。藤岡は同チャンネルの番組「ブラマヨ吉田のボートしてるぜ！」にアシスタントとして出演。MCの吉田と和気あいあいとしたトークを繰り広げて視聴者から人気を博しているが、吉田は23日にXで「藤岡さんへ。まずは昨日はありがとうございました。で、