「全力飯。」をコンセプトに掲げる、とんかつ専門店「かつや」が、安定の“混ぜるな危険（いい意味で）”な一杯を投入してきました。しかも今回は、キャッチコピーからして様子がおかしい。「親子丼／中をすくえば／ロースカツ」まさかの五・七・五です。しれっと俳句調かと思いきや、よく考えると季語がないので川柳寄り。そんなところまでツッコミどころを用意してくるあたり、かつやの狂気が一層際立ちます。【その他の画