「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、50〜69歳男性（M3層）を対象に「50〜69歳男性に人気の30代男優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は2026年3月10日時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：神木隆之介2位は、俳優の神木隆之介さんでした。ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテ