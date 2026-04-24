中国商務部消費促進司の責任者は4月23日、2026年第1四半期（1−3月期）の中国の消費市場について紹介しました。今年に入ってから、消費財の「旧品下取り」や「春節（旧正月、2026年は2月17日）特別イベント」などの一連の政策とキャンペーンが消費市場を牽引したとのことです。第1四半期の中国全国での住民一人当たりの消費支出は実質で2．6％増加しました。最終消費支出はGDPの成長を2．4ポイント押し上げ、経済の安定成長に堅実