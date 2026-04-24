キレッキレのパフォーマンスだ。STVVの松澤海斗は、現地４月23日に行なわれたベルギーリーグのプレーオフ１第４節・アンデルレヒト戦で、２試合連続のスタメン出場を果たす。85分までプレーし、２−０の勝利に貢献した。目に見える結果は残せなかったが、随所に持ち前のテクニックで魅せた。41分には巧みなトラップとコントロールで相手を翻弄し、ドリブルで持ち運び、ノールックパスで決定機を演出した。 『DAZN』の公